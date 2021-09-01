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Премьер-лига

«Локомотив» анонсировал трансфер голландского полузащитника видео

01 Сентября 2021 • 10:17 Комментировать

Голландский хавбек Гирано Керк переходит в московский «Локомотив». «Железнодорожники» анонсировали трансфер полузащитника «Утрехта» отрывком из фильма «Стартрек».

Гирано является воспитанником футбольной академии «Утрехта». В минувшем сезоне чемпионата Голландии Керк принял участие в 36 поединках, записав на свой счет восемь забитых мячей и четыре результативные передачи. В стартовавшем сезоне хавбек принял участие в двух встречах, не отметившись голевыми действиями.

По итогам шести туров российской Премьер-лиги «Локомотив» набрал 12 баллов и занимает четвертое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Трансферы футбола - лето 2021 Гирано Керк
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