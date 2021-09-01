Голландский хавбек Гирано Керк переходит в московский «Локомотив». «Железнодорожники» анонсировали трансфер полузащитника «Утрехта» отрывком из фильма «Стартрек».

Гирано является воспитанником футбольной академии «Утрехта». В минувшем сезоне чемпионата Голландии Керк принял участие в 36 поединках, записав на свой счет восемь забитых мячей и четыре результативные передачи. В стартовавшем сезоне хавбек принял участие в двух встречах, не отметившись голевыми действиями.

По итогам шести туров российской Премьер-лиги «Локомотив» набрал 12 баллов и занимает четвертое место в таблице.