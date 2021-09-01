Бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов, владевший чемпионским титулом в легкой весовой категории, опубликовал в инстаграм-аккаунте видео своего гола. Посредством публикации он обратился к нападающему сборной Франции и мадридского «Реала» Кариму Бензема.

«Карим, дай свое местоположение. Обводка голкипера и гол, не всем дано понять», - гласит сообщение бойца в социальной сети.

Стоит отметить, что Нурмагомедов является давним поклонником «королевского» клуба.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном начале Хабибом футбольной карьеры. Сообщалось, что он мог подписать контракт с клубом из ФНЛ-2.