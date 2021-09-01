Матч ЦСКА – «Спартак» смогут посетить 10 тысяч зрителей

Матч восьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» смогут вживую увидеть около десяти тысяч зрителей. Роспотребнадзор согласился поднять планку лимита числа фанатов на стадионе.

Согласно данным, предоставленным «Спорт-Экспрессом», вопрос посещаемости был решен благодаря помощнику президента России и председателю совета директоров ЦСКА Максиму Орешкину. Напомним, что ранее на поединки первенства не допускали такого количества зрителей из-за эпидемиологической ситуации.

Добавим, что сегодня сборная России проведет матч с Хорватией на «Лужниках», который посетят до 20 тысяч болельщиков.