Матч ЦСКА – «Спартак» смогут посетить 10 тысяч зрителей

Матч восьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» смогут вживую увидеть около десяти тысяч зрителей. Роспотребнадзор согласился поднять планку лимита числа фанатов на стадионе.
Согласно данным, предоставленным «Спорт-Экспрессом», вопрос посещаемости был решен благодаря помощнику президента России и председателю совета директоров ЦСКА Максиму Орешкину. Напомним, что ранее на поединки первенства не допускали такого количества зрителей из-за эпидемиологической ситуации.
Добавим, что сегодня сборная России проведет матч с Хорватией на «Лужниках», который посетят до 20 тысяч болельщиков.
Пустите болельщиков на Стадион .
В часы пик (а это минимум 2 часа утром и 2 вечером ) в каждом поезде метро ,идущих с интервалом 2-3 мин, , на каждой линии , едут , как сельди в бочке , 2.0 - 2.5 тыс чел .
Это значительно больше чем 700 тыс чел . в жуткой давке каждый день .
На Крестовском ,если сажать даже через 2 свободных кресла , легко поместились бы 15-20 тыс .
Пустите болельщиков на Стадион