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Премьер-лига

Матч ЦСКА – «Спартак» смогут посетить 10 тысяч зрителей

01 Сентября 2021 • 09:22 Комментировать (2)
ЦСКА Москва
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Спартак Москва
18.09 18:00

Матч восьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» смогут вживую увидеть около десяти тысяч зрителей. Роспотребнадзор согласился поднять планку лимита числа фанатов на стадионе.

Согласно данным, предоставленным «Спорт-Экспрессом», вопрос посещаемости был решен благодаря помощнику президента России и председателю совета директоров ЦСКА Максиму Орешкину. Напомним, что ранее на поединки первенства не допускали такого количества зрителей из-за эпидемиологической ситуации.

Добавим, что сегодня сборная России проведет матч с Хорватией на «Лужниках», который посетят до 20 тысяч болельщиков.

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Спартак Москва ЦСКА Москва РПЛ
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Комментарии (2)
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White_Shark
01 Сентября 2021 в 10:08
Коронавирус для меня по другому раскрыл прелесть похода в бар. Деньги по сути те же, что и за билет, может даже дешевле. А удовольствия больше - еда, компания, интерьеры.
Superzina
01 Сентября 2021 в 09:43
Г-н Беглов ,
Пустите болельщиков на Стадион .
В часы пик (а это минимум 2 часа утром и 2 вечером ) в каждом поезде метро ,идущих с интервалом 2-3 мин, , на каждой линии , едут , как сельди в бочке , 2.0 - 2.5 тыс чел .
Это значительно больше чем 700 тыс чел . в жуткой давке каждый день .
На Крестовском ,если сажать даже через 2 свободных кресла , легко поместились бы 15-20 тыс .

Пустите болельщиков на Стадион
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