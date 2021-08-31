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Премьер-лига

​«Вест Хэм» объявил о переходе Крала официально

31 Августа 2021 • 22:52 Комментировать

«Вест Хэм» на страницах своего официального сайта сообщил о переходе из «Спартака» полузащитника Алекса Крала. «Молотобойцы» арендовали чешского футболиста с условиями выкупа. Ранее генеральный директор «красно-белых» Евгений Мележиков говорил, что опция выкупа Крала в соглашении является обязательной.

Алекс Крал стал третьим чешским футболистом в составе «Вест Хэма». За лондонцев также играют чехи Владимир Цоуфал и Томаш Соучек.

 

В «Спартаке» Алекс Крал провёл два сезона. Полузащитник сыграл в 60 матчах и отметился шестью результативными передачами на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
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