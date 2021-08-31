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Премьер-лига

​Прядкин высказался о возможном увеличении пропускной способности стадионов на матчах РПЛ

31 Августа 2021 • 20:56 Комментировать (1)

Сергей Прядкин, который возглавляет Премьер-лигу России, высказался о возможном увеличении пропускной способности на матчах чемпионата.

Стоит сказать, что пропускная способность «Лужников» на игре Россия – Хорватия была увеличена с 3 до 20 тысяч зрителей.

«Решение принимают на месте главы регионов и главный врач. Увеличение зрителей в «Лужниках»? Сергей Собянин принял решение навстречу, как и главврач. Возможно, это будет толчком для увеличения разрешённой вместимости стадионов в Премьер-лиге. Пока очень сложно это идёт, ведь эпидемия сместилась из больших городов в регионы», - сказал Прядкин представителями СМИ.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Прядкин РПЛ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Баден
31 Августа 2021 в 21:25
Собянин, как главврач???
Это круче армянского анекдота!
Просто двуликие с..ки!
Интересно а Сбеглов в рот заглянет? На Л.Ч. увеличит пропускную способность в Питере?
Он же как кукла, на любые подергушки сверху, отвечает - "есть"!
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