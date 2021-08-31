​Прядкин высказался о возможном увеличении пропускной способности стадионов на матчах РПЛ

Сергей Прядкин, который возглавляет Премьер-лигу России, высказался о возможном увеличении пропускной способности на матчах чемпионата.

Стоит сказать, что пропускная способность «Лужников» на игре Россия – Хорватия была увеличена с 3 до 20 тысяч зрителей.

«Решение принимают на месте главы регионов и главный врач. Увеличение зрителей в «Лужниках»? Сергей Собянин принял решение навстречу, как и главврач. Возможно, это будет толчком для увеличения разрешённой вместимости стадионов в Премьер-лиге. Пока очень сложно это идёт, ведь эпидемия сместилась из больших городов в регионы», - сказал Прядкин представителями СМИ.