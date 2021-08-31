В «Спартаке» рассказали о переговорах со статусным в Европе футболистом

Во вторник время журналистам уделил Евгений Мележиков, который занимает должность генерального директора «Спартака». Говоря о работе клуба на трансфером рынке, Мележиков рассказал о переговорах со статусным в Европе игроком.

«Если назову его фамилию, вы «охнете», - высказался Мележиков, не став раскрывать все карты. Руководитель «Спартака» лишь сказал, что следующим летом у этого игрока истекает срок действующего контракта.

По словам Мележикова, «Спартак» отказался от варианта с трансфером этого футболиста из-за его запроса по зарплате, превышающем 4 миллиона евро за сезон.