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Премьер-лига

Полузащитник ЦСКА близок к переходу в «Специю» слухи

31 Августа 2021 • 16:35 Комментировать
Арсенал Тула
...
ЦСКА Москва
11.09 18:00

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович может продолжить карьеру в итальянской «Специи», передаёт телеграм-канал «ЭкоСпорт». По данным источника, переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии.

Сообщается, что клубы могут завершить переход до конца текущего трансферного окна. Пока неизвестно, на каких условиях полузащитник может перебраться в Италию.

Напомним, что Бистрович стал игроком ЦСКА в 2018 году. В прошлом сезоне он выступал на правах аренды за турецкий «Касымпаша». В нынешней кампании на его счету два матча в РПЛ, в которых он отметился одним забитым мячом. Контракт полузащитника с «армейцами» рассчитан до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Специя Кристиян Бистрович Трансферы футбола - лето 2021
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