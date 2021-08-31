Сёмин - об уходе Норманна в «Норвич»: Матиас давно этого хотел

Главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин высказался по поводу перехода полузащитника Матиаса Нормана в «Норвич».

Сёмин отметил, что игрок всегда хотел играть в чемпионате Англии и этот переход - осуществление его мечты. Наставник заявил, что клуб решил пойти на встречу Норманну, чтобы тот имел шанс показать себя в АПЛ. Тренер также отметил, что заменить полузащитника попытаются игроками из молодёжной команды, но не исключил, что «Ростов» может подписать ещё одного игрока, пишет «РБ Спорт».

Напомним, что Норманн перешёл в «Норвич» на правах аренды с правом выкупа за 15 миллионов евро. В составе ростовского клуба он выступал с 2019 года.