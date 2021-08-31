Защитник ЦСКА Бруно Фукс выбыл на месяц из-за травмы

Защитник ЦСКА Бруно Фукс пропустит ближайший месяц из-за травмы, передаёт пресс-служба московского клуба. Сообщается, что игрок прошёл обследование, которое выявило повреждение мышц задней поверхности правого бедра.

В клубе отметили, что бразилец сможет вернуться в общую группу не раньше конца сентября.

Фукс стал игроком ЦСКА в 2020 году, перейдя из бразильского «Интернасьоналя» за восемь миллионов евро. В составе московского клуба защитник сыграл всего один матч. Также вместе с олимпийской сборной Бразилии он стал победителем Олимпиады в Токио.

Напомним, что после шести туров ЦСКА находится на седьмом месте, имея в своём активе девять очков. В последнем туре «армейцы» уступили «Зениту» со счётом 0:1.