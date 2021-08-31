Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич ближайший сезон проведёт в греческом АЕК на правах аренды, передаёт пресс-служба казанского клуба. Сообщается, что в контракте будет опция выкупа.

В новом клубе игрок будет выступать под 88-м номером. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,5 млн евро.

Йевтич стал игроком «Рубина» в 2020 году, перейдя из польского «Леха» за 500 тысяч евро. В нынешнем сезоне он сыграл восемь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Его контракт с казанским клубом действует до середины 2024 года.

Напомним, что после шести туров РПЛ «Рубин» находится на пятом месте, имея в своём активе 11 очков.