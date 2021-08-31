Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев высказался о переходе Николы Влашича в «Вест Хэм».

- Как вы отнеслись к уходу Влашича из ЦСКА?

- Влашич в последнее время играл не ахти как. К нему был интерес в европейских чемпионатах, и он захотел уехать. Поэтому в последнее время он толком не играл. Ходил по полю пешком. Он большой мастер, но если бы был большим спортсменом, то играл бы в серьезных клубах по своим возможностям. Но то ли у него не хватает характера играть каждый матч по своим возможностям, то ли он просто не в состоянии, трудно сказать. Возможно, не позволяет организм. Требования к современным игрокам очень высокие. Я не знаю причин, но Влашич давно намыливается уехать.

- Нужно ли было его удерживать в команде, уговаривать остаться?

- Зачем? Он пешком сейчас ходит. Его даже не поставили в состав, и правильно сделали. Такое ощущение, что он выходит на поле, чтобы иметь игровую практику, как будто делает одолжение. Играет Никола не в полную силу, без настроения. Поэтому его не видно на поле. Его даже большими деньгами не удержишь. Раз он захотел уехать, все равно уедет.

- Влашич сказал, что ему нужны новые вызовы.

- Это понятно. Тем более не стоило его удерживать. Я, правда, не знаю, на сколько был рассчитан его контракт. Но раз он намылился, то пускай идет. Держать его, только во вред себе.

- Результаты ЦСКА в связи с уходом Влашича ухудшатся?

- Понятно, что теперь нужно укреплять позицию в середине поля. Искать футболиста творческого, который может вести игру. Таких сейчас очень мало. Во многих клубах с этим проблемы.

- Как думаете, кто может взять на себя роль Влашича в ЦСКА?

- Я такого игрока не вижу. Никола ведь исполнял все стандарты, вносил в игру такие хитрые моменты, которые трудно было разгадать соперникам. Он находил отличные передачи. Это дар божий. Футболистов с такими задатками сейчас все меньше и меньше. По своему потенциалу Влашич - игрок высокого класса. ЦСКА его не хватало. Он иной раз забивал, настроение у него было хорошее, а в другой игре был незаметен, потому что настроение было плохое. Не отрабатывал он в обороне. В командных действиях был не очень полезен в последнее время, хотя он может, но не хочет напрягаться.

- Человек настроения?

- Да. У меня создается впечатление, что или он игрок настроения, или функционально не готов. У Влашича есть свои козыри. Он их прекрасно знает и ими пользуется. А в Англии выбор богатый, там его могут заставить играть. Он и папу, и маму вспомнит. Там совсем другие отношения. И не надо никого подгонять. Есть контракт, ты должен его выполнять.

- В «Вест Хэме» он заиграет, как думаете?

- Насколько я знаю, «Вест Хэм» - это середняк АПЛ. Но я думаю, даже в Англии таких игроков, как Влашич, по способностям не много.

- Ждете усиления ЦСКА в трансферное окно?

- Лучше воспитывать своих.

Елена Григорьевская