Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за Крицюка

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо посредством своего твиттер-аккаунта сообщает о скором переходе голкипера Станислава Крицюка в петербургский «Зенит».

Источник отмечает, что 30-летний российский вратарь сегодня, 31 августа, прилетит в Санкт-Петербург для подписания соглашения с «сине-бело-голубыми». За трансфер футболиста чемпион России заплатит «Жил Висенте» четыре миллиона евро.

Крицюк принял участие в четырех поединках чемпионата Португалии сезона-2021/2022 и пропустил три гола.

Напомним, что этим летом «Зенит» лишился голкипера Андрея Лунёва. Игрок на правах свободного агента перешел в «Байер».