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Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за Крицюка

31 Августа 2021 • 12:59 Комментировать (1)

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо посредством своего твиттер-аккаунта сообщает о скором переходе голкипера Станислава Крицюка в петербургский «Зенит».

Источник отмечает, что 30-летний российский вратарь сегодня, 31 августа, прилетит в Санкт-Петербург для подписания соглашения с «сине-бело-голубыми». За трансфер футболиста чемпион России заплатит «Жил Висенте» четыре миллиона евро.

Крицюк принял участие в четырех поединках чемпионата Португалии сезона-2021/2022 и пропустил три гола.

Напомним, что этим летом «Зенит» лишился голкипера Андрея Лунёва. Игрок на правах свободного агента перешел в «Байер».

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Зенит Станислав Крицюк Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Nicholais
31 Августа 2021 в 13:28
Ясно. Значит ничего более лучшего не нашлось.
-
Вариант "для поддержки штанов", если вдруг Керж-младший получит травму, а Одоевского ставить в ворота в ЛЧ - значит переломать всю психику молодому парню. Или я чего-то не знаю о Крицюке....
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