Названы детали возможного трансфера полузащитника «Спартака» Крала в «Вест Хэм»

В СМИ по-прежнему активно обсуждается возможная сделка между московским «Спартаком» и лондонским «Вест Хэмом» по чешскому полузащитнику Алексу Кралу.

Согласно сведениям «Рейтинга Букмекеров», «молотобойцы» могут арендовать 23-летнего футболиста с необязательным правом выкупа за 14 миллионов евро.

Крал перешел в стан «красно-белых» из пражской «Славии» в 2019 году. Контракт чешского игрока с москвичами рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Ранее стало известно о переходе в «Вест Хэм» полузащитника ЦСКА и сборной Хорватии Николы Влашича.