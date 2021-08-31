ЦСКА попрощался с Влашичем: «Спасибо, Никс»

В стане московского ЦСКА прокомментировали уход Николы Влашича в «Вест Хэм».

Как известно, хорватский полузащитник прощается с «армейцами». В последний день трансферного окна стало официально известно о его переезде на Туманный Альбион. По данным Transfermarkt, сделка по приобретению прав на Влашича обошлась «молотобойцам» в 29,1 миллиона евро.

Пресс-служба ЦСКА попрощалась в «Твиттере» с 23-летним футболистом, проведшим в составе клуба два сезона: «Никола влюбил в себя красно-синие сердца и показал нам частичку футбольной магии. И эти эмоциональные моменты останутся с нами, несмотря ни на что. Спасибо, Никс».