ЦСКА попрощался с Влашичем: «Спасибо, Никс»

В стане московского ЦСКА прокомментировали уход Николы Влашича в «Вест Хэм».
Как известно, хорватский полузащитник прощается с «армейцами». В последний день трансферного окна стало официально известно о его переезде на Туманный Альбион. По данным Transfermarkt, сделка по приобретению прав на Влашича обошлась «молотобойцам» в 29,1 миллиона евро.
Пресс-служба ЦСКА попрощалась в «Твиттере» с 23-летним футболистом, проведшим в составе клуба два сезона: «Никола влюбил в себя красно-синие сердца и показал нам частичку футбольной магии. И эти эмоциональные моменты останутся с нами, несмотря ни на что. Спасибо, Никс».
108 игр— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 31, 2021
33 гола
Победные голы в ворота Реала и красно-белых
Лучший футболист РПЛ 2020 года
Никола влюбил в себя красно-синие сердца и показал нам частичку футбольной магии. И эти эмоциональные моменты останутся с нами, несмотря ни на что. Спасибо, Никс! pic.twitter.com/yVGMWG3b23