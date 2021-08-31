Влашич прокомментировал уход из ЦСКА

Хавбек Никола Влашич, сменивший московский ЦСКА на лондонский «Вест Хэм», в интервью пресс-службе «армейцев» прокомментировал свой уход из клуба.

«Клуб стал для меня как семья, но я хотел нового шага. Благодарен за все, что для меня сделали за три года. Я сохраню фанатов и клуб в своем сердце», - передает слова полузащитника пресс-служба москвичей.

23-летний футболист защищал цвета «армейцев» с 2018 года. В рамках российской Премьер-лиги Влашич принял участие в 86 встречах, записав на свой счет 28 забитых мячей (пять – с пенальти) и 16 результативных передач.