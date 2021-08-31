Инсайдер рассказал, за сколько ЦСКА продал Влашича в «Вест Хэм»

Сегодня, 31 августа, было объявлено о переходе хорватского хавбека Николы Влашича из московского ЦСКА в лондонский «Вест Хэм».

Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составит 30 миллионов евро. Также в договоре прописаны бонусы в размере восьми миллионов.

Контракт Влашича с английским клубом рассчитан на пять лет.

Хорватский игрок уже имеет опыт выступлений в чемпионате Англии. Никола провел один сезон за «Эвертон», после чего перебрался в ЦСКА.

«Вест Хэм» успешно стартовал в новом розыгрыше АПЛ, набрав семь баллов в трех турах. Влашич может дебютировать за «молотобойцев» после паузы на матчи сборных.