Хорватский хавбек Никола Влашич покинул московский ЦСКА, об этом отрапортовала пресс-служба «армейцев». 23-летний футболист переехал в английский чемпионат. Новым местом работы полузащитника стал лондонский «Вест Хэм».
Ранее в СМИ сообщалось, что Никола подпишет с «молотобойцами» долгосрочное трудовое соглашение. Сумма трансфера оценивается в 22,5 миллиона евро.
Влашич выступал за московский коллектив с лета 2018 года. В стартовавшем сезоне российской Премьер-лиги хорватский полузащитник принял участие в пяти встречах и отметился результативной передачей.
После такого говнеца не многие захотят играть в РПЛ!
Что ни говори, а в шатающемся и кризисном ЦСКА он занял своё место в истории. Удачи, Никола.
А Милану нагадили только из - за того, что когда - то к ним ушел японец свободным агентом сбежал из конюшни и Гинер не получил с него ни копейки!