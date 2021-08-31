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Премьер-лига

ЦСКА объявил о переходе Влашича в «Вест Хэм» официально

31 Августа 2021 • 11:14 Комментировать (5)

Хорватский хавбек Никола Влашич покинул московский ЦСКА, об этом отрапортовала пресс-служба «армейцев». 23-летний футболист переехал в английский чемпионат. Новым местом работы полузащитника стал лондонский «Вест Хэм».

Ранее в СМИ сообщалось, что Никола подпишет с «молотобойцами» долгосрочное трудовое соглашение. Сумма трансфера оценивается в 22,5 миллиона евро.

Влашич выступал за московский коллектив с лета 2018 года. В стартовавшем сезоне российской Премьер-лиги хорватский полузащитник принял участие в пяти встречах и отметился результативной передачей.

ЦСКА поделится суммой трансфера Влашича с «Эвертоном»

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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Spirit
31 Августа 2021 в 12:15
Обосрали парню карьеру! Вместо того, чтобы играть в Милане и ЛЧ, будет сидеть на лавке в ВХ!
После такого говнеца не многие захотят играть в РПЛ!
White_Shark
31 Августа 2021 в 11:51
Никола - абсолютное достижение селекции ЦСКА, самый яркий игрок РПЛ последних лет. Полностью верное решение о переходе, ибо Влашич просто перерос уровень нашего чемпионата и своего клуба, ему надо развиваться дальше, у него шикарные перспективы в АПЛ. Уверен, за ним будут следить, за его успехами и всегда будут рады видеть его в гостях, как многих других балканцев.
Что ни говори, а в шатающемся и кризисном ЦСКА он занял своё место в истории. Удачи, Никола.
Марченко Максим
31 Августа 2021 в 11:23
Закончились мучения Влашича в ЦСКА ) Ещё не плохо продали ,дороже чем Роналду стоит ))
Tsiupko Igor
31 Августа 2021 в 11:22
Поспешили британцы. Слава Богу! Через полгода такой игры его даже на Кипр ЦСКА продать бы не сумел.
Spirit
31 Августа 2021 в 12:18
Так ему надоело просто играть в этой помойке) И он вообще - то готов был перейти в Милан, но руководство коней и здесь ему нагадило))) Многие задумаются в будущем стоит ли идти в такой говенный клуб!
А Милану нагадили только из - за того, что когда - то к ним ушел японец свободным агентом сбежал из конюшни и Гинер не получил с него ни копейки!
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