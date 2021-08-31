Хорватский хавбек Никола Влашич покинул московский ЦСКА, об этом отрапортовала пресс-служба «армейцев». 23-летний футболист переехал в английский чемпионат. Новым местом работы полузащитника стал лондонский «Вест Хэм».

Ранее в СМИ сообщалось, что Никола подпишет с «молотобойцами» долгосрочное трудовое соглашение. Сумма трансфера оценивается в 22,5 миллиона евро.

Влашич выступал за московский коллектив с лета 2018 года. В стартовавшем сезоне российской Премьер-лиги хорватский полузащитник принял участие в пяти встречах и отметился результативной передачей.

ЦСКА поделится суммой трансфера Влашича с «Эвертоном»