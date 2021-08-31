Тарпищев: «Не вижу конкурентов у «Зенита»

Глава федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о борьбе за чемпионский титул в Премьер-лиге. Слова руководителя передает «Спорт уик-энд».

По словам Тарпищева, у действующего чемпиона - петербургского «Зенита» - вряд ли будут конкуренты в споре за трофей. При этом он отметил прогресс «Динамо» и «Локомотива». По мнению президента федерации тенниса России, именно эта тройка поборется за лидирующие позиции в сезоне-2021/2022.

На перерыв «Зенит» ушел на первом месте, набрав 14 баллов после шести туров. «Динамо» с 13 очками идет вторым, а «Локомотив» (12) располагается на четвертой позиции.