РПЛ назвала номинантов на звание автора лучшего гола месяца

Российская Премьер-лига открыла голосование на лучший гол первых шести туров чемпионата.

В итоговое голосование были включены мячи, забитые в играх 1-6 туров Тинькофф РПЛ, состоявшихся в июле и августе. Сообщается, что победитель будет определён по итогам голосования зрителей, экспертов РПЛ и канала «Матч Премьер».

Рифат Жемалетдинов («Локомотив» — «Арсенал»);

Кристиян Бистрович (ЦСКА — «Локомотив»);

Вендел («Ростов» — «Зенит»);

Даниил Уткин («Ахмат» — «Динамо»);

Иван Сергеев («Рубин» — «Крылья Советов»);

Малком («Уфа» — «Зенит»);

Дарко Йевтич («Химки» — «Рубин»);

Алексей Ионов («Краснодар» — «Рубин»).