РПЛ назвала номинантов на звание автора лучшего гола месяца

Российская Премьер-лига открыла голосование на лучший гол первых шести туров чемпионата.
В итоговое голосование были включены мячи, забитые в играх 1-6 туров Тинькофф РПЛ, состоявшихся в июле и августе. Сообщается, что победитель будет определён по итогам голосования зрителей, экспертов РПЛ и канала «Матч Премьер».
Рифат Жемалетдинов («Локомотив» — «Арсенал»);
Кристиян Бистрович (ЦСКА — «Локомотив»);
Вендел («Ростов» — «Зенит»);
Даниил Уткин («Ахмат» — «Динамо»);
Иван Сергеев («Рубин» — «Крылья Советов»);
Малком («Уфа» — «Зенит»);
Дарко Йевтич («Химки» — «Рубин»);
Алексей Ионов («Краснодар» — «Рубин»).
Пришло время выбрать лучший гол июля/августа в #ТинькоффРПЛ! Отдайте свой голос в нашей группе ВК: https://t.co/dLFsqs0y9w— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 31, 2021
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Лучший гол месяца совместно выбирают болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР
⠀#РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/nG8NScj6ra