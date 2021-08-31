Шварц - Лещуку: «Желаю верить в себя и ждать шанса»

Резервный вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук пролонгировал сотрудничество со столичным клубом. Об этом высказался наставник «бело-голубых» Сандро Шварц.

«Рад, что Лещук продлил контракт. Тут его дом. Игорь, всегда старательно работает. Желаю верить в себя и ждать шанса», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба российского клуба.

Новый контракт голкипера с «Динамо» рассчитан до 2025 года. Предыдущий договор истекал в 2023 году.

В нынешнем сезоне Игорь не выступал за первую команду «бело-голубых». Голкипер принял участие в трех поединках «Динамо-2», в которых пропустил четыре мяча.