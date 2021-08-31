«Локомотив» покупает полузащитника «Челси» за 20 млн евро

19-летний хавбек Фаустино Анджорин близок к переходу из лондонского «Челси» в московский «Локомотив», рапортует The Athletic. Перспективный футболист уже прошел медицинский осмотр перед оформлением сделки.

Сегодня, 31 августа, английский игрок должен прилететь в Москву для подписания трудового соглашения с «железнодорожниками». Столичный клуб хочет побыстрее оформить трансфер, чтобы заявить футболиста на групповой раунд Лиги Европы.

По оценке СМИ, сумма сделки составит порядка 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Фаустино выступал за молодежную команду «пенсионеров». Он принял участие в десяти встречах, отметившись четырьмя голами и четырьмя ассистами.