19-летний хавбек Фаустино Анджорин близок к переходу из лондонского «Челси» в московский «Локомотив», рапортует The Athletic. Перспективный футболист уже прошел медицинский осмотр перед оформлением сделки.
Сегодня, 31 августа, английский игрок должен прилететь в Москву для подписания трудового соглашения с «железнодорожниками». Столичный клуб хочет побыстрее оформить трансфер, чтобы заявить футболиста на групповой раунд Лиги Европы.
По оценке СМИ, сумма сделки составит порядка 20 миллионов евро.
В минувшем сезоне Фаустино выступал за молодежную команду «пенсионеров». Он принял участие в десяти встречах, отметившись четырьмя голами и четырьмя ассистами.
Это будет мировой рекорд по к-ту переплаты !
До этого рекорд принадлежал Антони Марсьялю ,
за которого в 19 лет МЮ заплатил 60 млн при ОЦ= 8.0 .Переплата в 7.5 раз .