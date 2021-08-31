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Премьер-лига

«Локомотив» покупает полузащитника «Челси» за 20 млн евро

31 Августа 2021 • 08:55 Комментировать (2)

19-летний хавбек Фаустино Анджорин близок к переходу из лондонского «Челси» в московский «Локомотив», рапортует The Athletic. Перспективный футболист уже прошел медицинский осмотр перед оформлением сделки.

Сегодня, 31 августа, английский игрок должен прилететь в Москву для подписания трудового соглашения с «железнодорожниками». Столичный клуб хочет побыстрее оформить трансфер, чтобы заявить футболиста на групповой раунд Лиги Европы.

По оценке СМИ, сумма сделки составит порядка 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Фаустино выступал за молодежную команду «пенсионеров». Он принял участие в десяти встречах, отметившись четырьмя голами и четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Трансферы футбола - лето 2021 Фаустино Анджорин
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Комментарии (2)
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DezmaN
31 Августа 2021 в 13:26
Кто это? Брит в России за 20 млн? Откуда вообще у нас такие деньги? Звучит как полный бред.
Superzina
31 Августа 2021 в 09:42
За игрока с ОЦ=2.3 млн сразу 20 млн ? Переплата в 8.7 раза .
Это будет мировой рекорд по к-ту переплаты !
До этого рекорд принадлежал Антони Марсьялю ,
за которого в 19 лет МЮ заплатил 60 млн при ОЦ= 8.0 .Переплата в 7.5 раз .
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