25-летний голкипер Игорь Лещук пролонгировал сотрудничество со своим нынешним клубом – московским «Динамо». Об этом рапортует пресс-служба «бело-голубых». Новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2025 года.

Комментируя сделку, вратарь заявил, что очень рад заключить новый договор с клубом. Лещук назвал «Динамо» родной командой. Голкипер также заявил, что намерен стать чемпионом России в составе столичного коллектива.

Игорь является воспитанником «Динамо». Лещук редко выходит в составе команды, проигрывая конкуренцию Антону Шунину.

После шести туров РПЛ команда занимает второе место в таблице.