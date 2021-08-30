Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 221 Комментарии
Премьер-лига

Нападающий «Бордо» переходит в российский клуб за 14 млн евро

30 Августа 2021 • 19:49 Комментировать (3)

Нападающий «Бордо» Хван Ый Джо близок к уходу из французского клуба, передаёт французский журналист фанцузского издания 20minutes.fr Клемен Карпенье в «Твиттер». Сообщается, что жирондинцы продали игрока за 14 миллионов евро. Предположительно, клубу из России.

Хван стал игроком «Бордо» в 2019 году, перейдя из японской «Гамбы Осаки» за два миллиона евро. За это время он сыграл 66 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с французским клубом истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает корейца в пять миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бордо Трансферы футбола - лето 2021 Хван Ый Джо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Дарт Уилфред
30 Августа 2021 в 22:03
Рубин?
Баден
30 Августа 2021 в 22:26
У них легов дохрена... "горшочек не вари...")))
Валерий Валерий
30 Августа 2021 в 21:02
66 матчей и 14 голов....как то не очень для нападающего
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Августа
22:27 · Россия. Премьер-лига
Крыховяк получил повреждение в лагере сборной Польши
21:19 · Россия. Премьер-лига
В Португалии опровергли слухи о переговорах «Спартака» с Фонсекой
20:56 · Россия. Премьер-лига
Тульский «Арсенал» публично заявил о своей позиции относительно возможных реформ в РПЛ
20:30 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» договорился с «Челси» по трансферу перспективного полузащитника слухи
20:18 · Россия. Премьер-лига
Мелкадзе ещё около месяца не сможет сыграть за «Спартак» из-за травмы
19:49 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Бордо» переходит в российский клуб за 14 млн евро 3
19:17 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА поделится суммой трансфера Влашича с «Эвертоном» 1 слухи
18:42 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» прокомментировали слухи о смене тренера 3
18:35 · Россия. Премьер-лига
​Агент Влашича высказался о сделке с «Вест Хэмом»
18:19 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Витория - это профессиональный и спокойный тренер»
18:19 · Россия. Премьер-лига
​Кафельников: «Смена тренера «Спартаку» не поможет»
17:54 · Россия. Премьер-лига
​Агент Пабло отреагировал на слухи об уходе игрока из «Локомотива»
17:34 · Россия. Премьер-лига
​Федун ответил на вопрос о возможной смене тренера
17:22 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер сборной Хорватии подтвердил трансфер Влашича в «Вест Хэм»
16:58 · Россия. Премьер-лига
«Нижний Новгород» усилился экс-полузащитником «Урала» официально
Все новости
Рекомендуем
 