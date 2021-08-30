Нападающий «Бордо» переходит в российский клуб за 14 млн евро

Нападающий «Бордо» Хван Ый Джо близок к уходу из французского клуба, передаёт французский журналист фанцузского издания 20minutes.fr Клемен Карпенье в «Твиттер». Сообщается, что жирондинцы продали игрока за 14 миллионов евро. Предположительно, клубу из России.

Хван стал игроком «Бордо» в 2019 году, перейдя из японской «Гамбы Осаки» за два миллиона евро. За это время он сыграл 66 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с французским клубом истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает корейца в пять миллионов евро.