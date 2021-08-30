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Премьер-лига

​В «Спартаке» прокомментировали слухи о смене тренера

30 Августа 2021 • 18:42 Комментировать

Ходят слухи, что уже в начале сентября «Спартак» может сменить главного тренера. Сообщалось, что на место Руя Витории может прийти Паулу Фонсека, Станислав Черчесов или даже Доменико Тедеско, который ушёл из клуба по завершению прошлого сезона.

Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет пресс-службу, высказался для «Спорт-Экспресса» по поводу появляющихся слухов.

«Скажу по всем названным вами специалистам сразу - всё это ерунда, у клуба действующий контракт с Виторией. И больше комментировать тут нечего», - рассказал Зеленов.

Напомним, что контракт между «Спартаком» и Руем Виторией рассчитан до конца сезона 2022/2023.

После шести туров РПЛ «Спартак» занимает десятое место в таблице с семью очками в активе.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория Дмитрий Зеленов
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