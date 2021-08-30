​Агент Влашича высказался о сделке с «Вест Хэмом»

В ближайшие часы Никола Влашич может сменить ЦСКА на «Вест Хэм». Агент Торчи Мартич, который представляет интересы хорвата, высказался о текущей ситуации.

По словам агента для sport24, в настоящее время идут переговоры по поводу деталей контракта Влашича. Мартич выразил надежду на то, что в ближайшее время сделка будет полностью оформлена.

Никола Влашич выступает за ЦСКА с лета 2018 года после перехода из «Эвертона». С тех пор хорват провёл за московскую команду 108 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 21 результативный пас на партнёров.

Эксперты портала transfermarkt оценивают 23-летнего Николу Влашича в 30 миллионов евро.