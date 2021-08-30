​Агент Пабло отреагировал на слухи об уходе игрока из «Локомотива»

Агент Рафаэль Феликс, представляющий интересы бразильского защитника «Локомотива» Пабло, высказался по поводу слухов о возможном уходе игрока в другой клуб.

«Пабло уйдёт в аренду? Первый раз об этом слышу. Пабло - игрок «Локомотива», - высказался агент для корреспондента сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергея Румянцева.

Пабло выступает за «Локомотив» с января текущего года после перехода из «Бордо». В двадцати матчах за московский клуб Пабло забил один гол.

Добавим, что авторитетный портал transfermarkt оценивает 30-летнего Пабло в 9 миллионов евро.