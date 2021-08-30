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Премьер-лига

​Федун ответил на вопрос о возможной смене тренера

30 Августа 2021 • 17:34 Комментировать

В СМИ появилась информация о том, что «Спартак» может сменить главного тренера уже в самое ближайшее время. Под руководством Руя Витории «красно-белые» набрали только семь очков в шести турах и занимают лишь десятую строчку в таблице Премьер-лиги России. Леонид Федун, являющийся владельцем «Спартака», ответил на вопрос «РБК» по поводу информации о возможной смене тренера.

Информацию о возможной тренерской перестановке Федун назвал «домыслами». Каких-либо других комментариев владелец московского клуба не дал.

Добавим, что Руй Витория принял «Спартак» перед текущим сезоном. Португалец подписал трудовое соглашение, рассчитанное на два года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Руй Витория
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