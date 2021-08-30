Главный тренер сборной Хорватии подтвердил трансфер Влашича в «Вест Хэм»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подтвердил трансфер полузащитника ЦСКА Николы Влашича в «Вест Хэм», передаёт Index.

Он заявил, что, похоже, всё решено, так как сейчас хорват летит из Лондона в Москву. Также Далич отметил, что игрок должен сам решать о своём будущем, и добавил, что через несколько лет его ждут более крупные трансферы.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» готов заплатить за Влашича 27 миллионов евро без учёта бонусов. Сам игрок подпишет контракт до 2027 года и будет зарабатывать около четырех миллионов евро в год.

Напомним, что в нынешнем сезоне Влашич сыграл пять матчей в РПЛ, в которых отметился одной результативной передачей.