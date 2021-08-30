​«Зенит» занял 29 место по затратам на международные трансферы за 10 лет

На официальном сайте ФИФА был опубликован широкий отчёт по международным трансферам за 10 лет (2011-2020). Суммарная стоимость международных трансферов, осуществлённых за этот период, составила 48,5 миллиарда долларов. При этом агенты получили 3,5 миллиарда долларов комиссионных.

Если говорить о клубах, то лидером по затратам стал «Манчестер Сити». Второе место у «Челси», а топ-3 замыкает «Барселона». Далее идут «ПСЖ», «Реал», «Атлетико», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Ювентус» и «Тоттенхэм». Конкретные цифры по затратам на международные сделки в сводной таблице не приводятся.

В топ-30, а именно на 29 месте, находится и питерский «Зенит», осуществивший за указанный период 48 международных трансферов.