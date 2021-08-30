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​Журналист Алексеев: «Для «Спартака» вряд ли есть вариант лучше Черчесова»

30 Августа 2021 • 15:12 Комментировать

Поговаривают, что «Спартак» может сменить тренера уже в текущую паузу на матчи сборных. Пошли разговоры по поводу варианта со Станиславом Черчесовым, покинувшим тренерский мостик сборной России после неудачного Евро-2020.

Журналист Константин Алексеев посредством своего телеграм-канала «Alexeev ньюс» оценил вариант с назначением Черчесова в «Спартак».

«Если кто и может отсечь от команды весь дурдом, который творится в клубе и вокруг, то это железный Черчесов. Единственная проблема - отношение болельщиков. В остальном - вряд ли есть вариант лучше», - поделился своим мнением Алексеев.

Станислав Черчесов уже был главным тренером «Спартака» в 2007-2008 годах. В 45 матчах под руководством Черчесова «красно-белые» добились 24 побед при 13 ничьих и 8 поражениях.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Станислав Черчесов
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