​Джикия доставил обеды одиноким пенсионерам

Футболист российской сборной Георгий Джикия поучаствовал в благотворительном проекте «Дари еду». Представитель «Спартака» доставлял горячие обеды одиноким пенсионерам, которые проживают в районе Покровское-Стрешнево.

В своём комментарии Георгий Джикия выразил надежду на то, что своим примером он покажет людям, насколько просто делать добро.

Сборная России в настоящее время готовится к сентябрьским отборочным матчам к чемпионату мира. Команда Валерия Карпина сыграет против хорватов, киприотов и мальтийцев. На текущий момент сборная России делит первое место в своей отборочной группе с Хорватией. Команды набрали по 6 очков в трёх турах.