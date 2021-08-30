​Переход Азмуна в «Лион» сорвался

Казалось, что Сердар Азмун максимально близок к переезду во французскую Лигу 1 – активный интерес к иранскому форварду «Зенита» проявлял всегда амбициозный «Лион». Впрочем, в последние три трансферного лета эта сделка не состоится. Об этом на своей страничке в «Твиттере» написал известный журналист Лоик Танзи, который работает в RMC Sport.

По данным инсайдера, «Зенит» не отпустит Азмуна во Францию, поскольку питерский клуб не успел найти форварду замену.

Напомним, что «Зенит» выступит на групповой стадии Лиги чемпионов, где соперниками «сине-бело-голубых» будут «Челси», «Ювентус» и «Мальмё».