«Спартак» планирует сменить главного тренера в перерыве на матчи сборной России

Руководство московского «Спартака» может уволить португальца Руя Виторию с поста наставника команды в первой декаде сентября, об этом рапортует «Рейтинг Букмекеров».

Источник отмечает, что во время перерыва на матчи сборной России «красно-белые» попытаются оперативно найти нового главного тренера. Если поиски завершатся успешно, Витория покинет свою должность.

Ранее появилась информация об интересе «Спартака» к экс-тренеру донецкого «Шахтёра» и «Ромы» Паулу Фонсеке.

Московский коллектив неудачно выступает на старте сезона-2021/2022. Команда вылетела из Лиги чемпионов, уступив в квалификации «Бенфике» по сумме двух игр со счетом 0:4. Неважно дела обстоят у «Спартака» и в РПЛ - после шести туров клуб занимает лишь десятое место в таблице.

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