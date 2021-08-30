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Премьер-лига

«Спартак» планирует сменить главного тренера в перерыве на матчи сборной России

30 Августа 2021 • 13:42 Комментировать (3)

Руководство московского «Спартака» может уволить португальца Руя Виторию с поста наставника команды в первой декаде сентября, об этом рапортует «Рейтинг Букмекеров».

Источник отмечает, что во время перерыва на матчи сборной России «красно-белые» попытаются оперативно найти нового главного тренера. Если поиски завершатся успешно, Витория покинет свою должность.

Ранее появилась информация об интересе «Спартака» к экс-тренеру донецкого «Шахтёра» и «Ромы» Паулу Фонсеке.

Московский коллектив неудачно выступает на старте сезона-2021/2022. Команда вылетела из Лиги чемпионов, уступив в квалификации «Бенфике» по сумме двух игр со счетом 0:4. Неважно дела обстоят у «Спартака» и в РПЛ - после шести туров клуб занимает лишь десятое место в таблице.

Какой тренер нужен «Спартаку» прямо сейчас

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Спартак Москва Руй Витория
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Spirit
30 Августа 2021 в 15:29
ДБ!
Kalibr
30 Августа 2021 в 15:23
Так а кто рапортует?
Starpom
30 Августа 2021 в 14:50
Как же сука достали своими достоверными слухами с источников
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