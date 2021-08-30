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В «Сассуоло» отреагировали на информацию об интересе к полузащитнику «Спартака» Кралу эксклюзив

30 Августа 2021 • 13:30 Комментировать

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали отреагировал на новость об интересе к полузащитнику сборной Чехии и московского «Спартака» Алексу Кралу. Сообщалось, что итальянский клуб рассматривает аренду хавбека с правом выкупа.

«На данный момент мы не интересуемся Кралом. Мы не связывались со «Спартаком» с целью приобрести или арендовать этого футболиста», - передает слова руководителя корреспондент «Евро-Футбол.ру».

Крал играет за «Спартак» с 2019 года. Его контракт с «красно-белыми» истекает в 2024 году.

Алекс провел пять матчей в нынешнем сезоне РПЛ и отметился голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Сассуоло Джованни Карневали Алекс Крал Трансферы футбола - лето 2021
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