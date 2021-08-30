Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали отреагировал на новость об интересе к полузащитнику сборной Чехии и московского «Спартака» Алексу Кралу. Сообщалось, что итальянский клуб рассматривает аренду хавбека с правом выкупа.

«На данный момент мы не интересуемся Кралом. Мы не связывались со «Спартаком» с целью приобрести или арендовать этого футболиста», - передает слова руководителя корреспондент «Евро-Футбол.ру».

Крал играет за «Спартак» с 2019 года. Его контракт с «красно-белыми» истекает в 2024 году.

Алекс провел пять матчей в нынешнем сезоне РПЛ и отметился голевой передачей.