ЦСКА нашёл усиление в чемпионате Франции

Хавбек Анжело Фюльжени, выступающий во французском чемпионате за «Анже», имеет вариант продолжения карьеры в одном из топ-клубов российской Премьер-лиги. Об этом рапортует на своих страницах Sport24.
Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 25-летнего исполнителя проявляет московский ЦСКА. О возможных переговорах пока ничего не сообщается.
Фюльжени - воспитанник академии «Валансьена». Цвета «Анже» игрок защищает с 2017 года. В новом сезоне чемпионата Франции полузащитник принял участие в четырех поединках и отметился результативной передачей.
И такие французы там странные - все бородатые, носы и уши сломаны...