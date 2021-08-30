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Премьер-лига

ЦСКА нашёл усиление в чемпионате Франции

30 Августа 2021 • 11:47 Комментировать (2)

Хавбек Анжело Фюльжени, выступающий во французском чемпионате за «Анже», имеет вариант продолжения карьеры в одном из топ-клубов российской Премьер-лиги. Об этом рапортует на своих страницах Sport24.

Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 25-летнего исполнителя проявляет московский ЦСКА. О возможных переговорах пока ничего не сообщается.

Фюльжени - воспитанник академии «Валансьена». Цвета «Анже» игрок защищает с 2017 года. В новом сезоне чемпионата Франции полузащитник принял участие в четырех поединках и отметился результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Трансферы футбола - лето 2021 Анжело Фюльжени
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
White_Shark
30 Августа 2021 в 12:16
Ахах)) какой интересный клуб "Анжи" в чемпионате Франции XDD
И такие французы там странные - все бородатые, носы и уши сломаны...
Kalibr
30 Августа 2021 в 12:12
С каких пор Махачкала играет во французской Лиге 1?
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