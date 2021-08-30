ЦСКА нашёл усиление в чемпионате Франции

Хавбек Анжело Фюльжени, выступающий во французском чемпионате за «Анже», имеет вариант продолжения карьеры в одном из топ-клубов российской Премьер-лиги. Об этом рапортует на своих страницах Sport24.

Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 25-летнего исполнителя проявляет московский ЦСКА. О возможных переговорах пока ничего не сообщается.

Фюльжени - воспитанник академии «Валансьена». Цвета «Анже» игрок защищает с 2017 года. В новом сезоне чемпионата Франции полузащитник принял участие в четырех поединках и отметился результативной передачей.