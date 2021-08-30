Дрейер – очередной новичок «Рубина»: Зачем Слуцкому 11-й легионер в заявке

Вингер «Мидтьюлланна» Андерс Дрейер перебрался в Казань. Стоимость трансфера – 6 млн евро. Контракт с 23-летним датчанином подписан на 5 лет. Дрейер стал 11-м легионером в команде Слуцкого. Сетевое издание «Евро-футбол.ру» разбирается, зачем «Рубину» понадобился датский футболист и как будет решаться проблема с перебором легионеров.

Кто такой Андерс Дрейер?

Дрейер – правый атакующий полузащитник. После ухода в «Динамо» Макарова, которого продали за 9 млн евро, «Рубин» нуждался в футболисте на эту позицию. Датчанин также может закрыть позиции оттянутого нападающего и центрального полузащитника.

В составе «Мидтьюлланна» провёл 70 поединков, в которых забил 18 мячей и сделал 22 ассиста. Особенно мощно Андерс выглядел на старте сезона-2021/22 – в 6 матчах забил 3 мяча и сделал 5 ассистов. Дрейер сыграл 13 матчей в Лиге чемпионов, в которых набрал 4 балла по системе «гол+пас».

До «Мидтьюлланна» успел поиграть в Нидерландах за «Херенвен». Правда, основным игроком так и не стал – выходил преимущественно на замены, сделав всего 2 ассиста за весь сезон. Российские болельщики могут помнить этого парня и по выступлениям на молодёжном Евро-2021, когда он забил один из мячей в ворота сборной России (3:0).

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Детали трансфера

«Мидтьюлланн» получит 6 млн евро не сразу, а несколькими траншами – платежи будут разбиты на три года. За Сеяда Хакшабановича, который тоже присоединился к «Рубину» этим летом, клуб платит так же.

Дрейер прошёл медосмотр в Германии, но в Казань пока не приехал. Для начала ему нужно получить рабочую визу. Трансферное окно в РПЛ закрывается 7 сентября, и до этого времени новичок успеет прибыть в расположение новой команды.

Что делать с перебором легионеров?

На 8 легионерских мест у «Рубина» теперь 11 иностранцев. Спортивный директор клуба Олег Яровинский ранее сообщал, что уходит Мицуки Сайто.

Главные претенденты на расставание – Дарко Йевтич и Силвие Бегич. В последнем матче «Рубина» в РПЛ на поле появился новичок Монтассар Тальби. А вот Бегич, который в первых турах нового сезона был основным, сидел в запасе. Из-за лимита придётся попрощаться и с Йевтичем, хотя тот часто выходил в основном составе.

До завершения трансферного окна «Рубин» хочет отдать двух легионеров в аренду. Продавать Бегича и Йевтича в Казани не хотят, ведь есть большая вероятность того, что в следующем сезоне лимит расширят до 10 легионеров либо отменят совсем.

На Бегича претендуют «Крылья Советов». Переезжать в Самару он не сильно хочет и ждёт предложения от более амбициозного клуба. Йевтич тоже наверняка останется в РПЛ – его арендует один из аутсайдеров лиги. Такие новости не могут не радовать казанских любителей футбола, ведь Хвича Кварацхелия продолжит играть в «Рубине» как минимум до зимней паузы. Сохранение лидера и усиление нескольких позиций – хороший шанс побороться за зону Лиги чемпионов.

Владислав АВРАМЕНКО