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Премьер-лига

«Бенфика» готова продать нападающего, которым интересуется «Зенит»

30 Августа 2021 • 10:20 Комментировать

Форвард Карлос Винисиус может покинуть лиссабонскую «Бенфику» из-за переизбытка атакующих игроков в команде. Об этом в интервью журналистам поведал наставник «орлов» Жорже Жезуш.

«В моем распоряжении шесть форвардов, кого-то нам нужно продать. Из них всех есть интерес только к Винисиусу. Это большой мастер, но я давал ему не так много возможностей проявить себя. Мы готовы расстаться с ним, поскольку наклевываются предложения», - цитирует специалиста Maisfutebol.

Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему бразильцу со стороны петербургского «Зенита». «Сине-бело-голубые» рассматривают Винисиуса в качестве замены Сердару Азмуну, которого сватают в «Лион».

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Зенит Карлос Винисиус Трансферы футбола - лето 2021
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