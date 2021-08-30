«Бенфика» готова продать нападающего, которым интересуется «Зенит»

Форвард Карлос Винисиус может покинуть лиссабонскую «Бенфику» из-за переизбытка атакующих игроков в команде. Об этом в интервью журналистам поведал наставник «орлов» Жорже Жезуш.

«В моем распоряжении шесть форвардов, кого-то нам нужно продать. Из них всех есть интерес только к Винисиусу. Это большой мастер, но я давал ему не так много возможностей проявить себя. Мы готовы расстаться с ним, поскольку наклевываются предложения», - цитирует специалиста Maisfutebol.

Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему бразильцу со стороны петербургского «Зенита». «Сине-бело-голубые» рассматривают Винисиуса в качестве замены Сердару Азмуну, которого сватают в «Лион».