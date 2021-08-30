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Премьер-лига

Журналист Соловьёв: «Мамаев - ничтожество, никто уже не вспомнит, что он - футболист»

30 Августа 2021 • 08:48 Комментировать (5)

Известный журналист Владимир Соловьёв жестко прошелся по футболисту Павлу Мамаеву, ныне выступающему за «Ростов».

«Мамаев, весь покрытый татуировками, отсидевший и теперь разводящийся. Уже никто и не вспомнит, что он - футболист. Мамаев - такое же ничтожество, как Панин», - поведал журналист на своем канале в Youtube.

Напомним, что Павел недавно развелся со своей женой Аланой Мамаевой.

В стартовавшем чемпионате России 32-летний полузащитник поучаствовал в четырех поединках, в которых не отметился результативными действиями.

«Жёлто-синие» неудачно начали новый розыгрыш РПЛ, набрав лишь пять очков в шести турах. На перерыв, связанный с матчами сборной России, «Ростов» ушел на 14 месте в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Павел Мамаев Владимир Соловьёв
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
White_Shark
30 Августа 2021 в 10:27
Мамаев - такое же ничтожество, как и Соловьев. Только каждый в своей сфере.
Superzina
30 Августа 2021 в 10:24
"Разводящийся" Соловьев :
- Первая жена — Ольга ; двое детей
- Вторая жена — Юлия ; одна дочь
- Третья жена - Эльге ; пять детей
Crocodile
30 Августа 2021 в 10:38
Ниче так
Crocodile
30 Августа 2021 в 09:33
хстате, шо касаеца развода, дык шпуньтик тотожы енто самое... копакабаев таперичя.
не сидемшы ишшо, но енто дело поправимое и татулерофку ему по случяю тоже набьют хде нада, хыхы.
Crocodile
30 Августа 2021 в 09:29
известный простити хто? журналист? это ПомЕт штоле журналист?
а, ну да жеш... на осударьственных кАналах другога и быть не могеть.
цалдатик1 и цалдатик2 смотрять унематильнейшим образомъ, аж берЕты дымяцца)
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