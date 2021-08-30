Журналист Соловьёв: «Мамаев - ничтожество, никто уже не вспомнит, что он - футболист»

Известный журналист Владимир Соловьёв жестко прошелся по футболисту Павлу Мамаеву, ныне выступающему за «Ростов».
«Мамаев, весь покрытый татуировками, отсидевший и теперь разводящийся. Уже никто и не вспомнит, что он - футболист. Мамаев - такое же ничтожество, как Панин», - поведал журналист на своем канале в Youtube.
Напомним, что Павел недавно развелся со своей женой Аланой Мамаевой.
В стартовавшем чемпионате России 32-летний полузащитник поучаствовал в четырех поединках, в которых не отметился результативными действиями.
«Жёлто-синие» неудачно начали новый розыгрыш РПЛ, набрав лишь пять очков в шести турах. На перерыв, связанный с матчами сборной России, «Ростов» ушел на 14 месте в таблице.
- Первая жена — Ольга ; двое детей
- Вторая жена — Юлия ; одна дочь
- Третья жена - Эльге ; пять детей
не сидемшы ишшо, но енто дело поправимое и татулерофку ему по случяю тоже набьют хде нада, хыхы.
а, ну да жеш... на осударьственных кАналах другога и быть не могеть.
цалдатик1 и цалдатик2 смотрять унематильнейшим образомъ, аж берЕты дымяцца)