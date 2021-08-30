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Полузащитник «Ростова» Норманн арендован «Норвичем» официально

30 Августа 2021 • 00:13 Комментировать

Команду Юрия Сёмина покинул норвежский игрок средней линии Матиас Норманн. Футболист стал игроком английского «Норвича», перейдя в клуб на правах аренды. Об этом заявил ростовский клуб посредством публикации в официальном аккаунте «Твиттера».

Матиас будет играть на Туманном Альбионе, по меньшей мере, на протяжении одной кампании – 2021/22. У англичан также есть право выкупа хавбека.

Норвежский футболист стал защищать цвета «Ростова» зимой 2019 года. Всего за команду он сыграл в 56 поединках, отметившись двумя взятиями ворот оппонентов и ещё 8 раз помогая в этом своим партнёрам.

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