Команду Юрия Сёмина покинул норвежский игрок средней линии Матиас Норманн. Футболист стал игроком английского «Норвича», перейдя в клуб на правах аренды. Об этом заявил ростовский клуб посредством публикации в официальном аккаунте «Твиттера».

Матиас будет играть на Туманном Альбионе, по меньшей мере, на протяжении одной кампании – 2021/22. У англичан также есть право выкупа хавбека.

Норвежский футболист стал защищать цвета «Ростова» зимой 2019 года. Всего за команду он сыграл в 56 поединках, отметившись двумя взятиями ворот оппонентов и ещё 8 раз помогая в этом своим партнёрам.