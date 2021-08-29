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Премьер-лига

Президент РФС Дюков заявил о потенциальном увеличении количества болельщиков на матчах РПЛ

29 Августа 2021 • 22:52 Комментировать

Александр Дюков, занимающий должность президента Российского футбольного союза, после победы сборной России по пляжному футболу на чемпионате мира рассказал о дальнейших целях организации.

Дюков отметил хорошую организацию чемпионата мира, хозяйкой которого стала Россия и заявил, что это поможет повысить уровень доверия стране в проведении больших международных турниров по различным видам спорта. Также президент РФС рассказал, что следующей целью является повышение количества зрителей на стадионах во время матчей элитного дивизиона российского футбола.

«Следующий шаг — увеличение посещаемости и на матчах РПЛ», – приводит слова Дюкова Sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС Александр Дюков Сборная России по пляжному футболу РПЛ
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