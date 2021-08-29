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«Зенит» определился с заменой Азмуну

29 Августа 2021 • 22:28 Комментировать

Питерский «Зенит» определился с заменой для своего иранского нападающего Сердара Азмуна. Главным кандидатом на то, чтобы стать преемником Сердара является игрок передней линии лиссабонской «Бенфики» Карлос Винисиус. Об этом сообщает французское издание L’Equipe.

По данным источника, питерцы предпримут попытку подписания Винисиуса, если их клуб покинет Сердар Азмун, услугами которого всерьез заинтересован «Лион». Существует, однако, вероятность того, что переход иранца не будет оформлен в силу малого количества времени, остающегося до закрытия трансферного окна. При таком развитии событий, ни Азмун, ни Винисиус не осуществят переходы.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Бенфика Зенит Сердар Азмун Карлос Винисиус Трансферы футбола - лето 2021
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