Бывший игрок ЦСКА Ярошик прокомментировал потенциальный переход Влашича в «Вест Хэм»

Завершивший в 2015 году карьеру футболиста Иржи Ярошик, защищавший цвета московского ЦСКА, дал комментарий относительно потенциального ухода и стана армейцев хорватского форварда Николы Влашича, который может стать игроком лондонского «Вест Хэма».

Экс-футболист отметил, что для Влашича такой трансфер очень хорош, но для «армейцев» уход хорвата станет большой потерей. Ярошик похвалил игру балканца, подчеркнув, что найти ему замену будет непросто.

«Хочу пожелать ему всего самого лучшего. Он должен зацепиться в команде, там очень хорошие игроки», - сказал Ярошик в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ранее сообщалось, что Никола Влашич пока не согласовал условия личного контракта с «Вест Хэмом».