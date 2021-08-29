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Контракт Влашича с «Вест Хэмом» ещё не согласован эксклюзив

29 Августа 2021 • 19:49 Комментировать

Тончи Мартич, агент нападающего московского ЦСКА Николы Влашича, отреагировал на информацию Николо Скиры о том, что футболист договорился о контракте с лондонским «Вест Хэмом».

«Влашич согласовал контракт с «Вест Хэмом»? Говорить об этом слишком рано, на данный момент эта информация не является правдой», - сказал агент.

Напомним, ранее сообщалось, что контракт игрока в потенциально новом клубе уже согласован с зарплатой в 4 миллиона евро в год.

Летом хорват также мог стать игроком «Милана», но переход не состоялся. За «армейцев» балканский футболист провел 5 поединков в текущем сезоне, не отметившись ни одним взятием ворот соперников.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вест Хэм Никола Влашич Трансферы футбола - лето 2021
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