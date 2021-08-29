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Премьер-лига

«Рубин» освободит в заявке места для трёх легионеров

29 Августа 2021 • 19:26 Комментировать

Казанский «Рубин» ведёт работу по временному сокращению количества легионеров в заявке на сезон РПЛ. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, казанцы отдадут в аренду двух футболистов. Ими станут хорват Сильвие Бегич, который вскоре станет игроком самарских «Крыльев Советов», а также швейцарец Дарко Йевтич, который присоединится к греческому АЕКу.

Также команду покинет японский футболист Мицуки Сайто, которому предстоит возвращение в клуб «Сёнан Бельмаре», представляющий высший дивизион футбола Японии.

Таким образом, в заявке на сезон освободятся места для грузина Хвичи Кварацхелии, серба Джордже Деспотовича и новоиспечённого футболиста «Рубина» Андерса Дрейера, перешедшего из датского «Мидтьюлланда».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Хвича Кварацхелия Джордже Деспотович Андрес Дрейер
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