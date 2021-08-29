Гилерме высказался о выступлениях сборной России по пляжному футболу

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме поделился мнением о выступлениях национальной команды России по пляжному футболу.

Вратарь похвалил работу, проделанную командой в последнее время. Также футболист отметил, что был бы не против когда-нибудь сыграть не на травяном поле, а на песчаной площадке:

«Если пригласят в сборную по пляжному футболу, не смогу отказаться», - приводит слова голкипера «железнодорожников» пресс-служба национальной команды России.

Напомним, сегодня команда по пляжному футболу померится силами с японцами в рамках чемпионата мира. Игра начнётся в 19:30 по времени Москвы.