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Премьер-лига

Болельщик «Спартака» зовёт в команду Черышева

29 Августа 2021 • 18:08 Комментировать (2)

Российский полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев рассказал забавную историю, связанную с фанатом московского «Спартака».

Футболист поведал, что после приземления в столице России по прилёту в страну по случаю матчей сборной, к нему подошел болельщик «красно-белых» и пригласил в клуб. Однако, отметил футболист, предложений от москвичей он пока не получал.

Также Денис высказался о ближайших поединках национальной команды России в рамках квалификации на мундиаль 2022 года:

«Сейчас мысли только о победе», - сказал Черышев в видео пресс-службы сборной России.

Матч с Хорватией россияне проведут первого сентября. Это будет первое противостояние у руля команды для Валерия Карпина, ранее возглавлявшего «Ростов».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валенсия Сборная России Сборная Хорватии Денис Черышев
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Tanyurg56
29 Августа 2021 в 20:19
Футболист то неплохой, только очень хрустальный. Да и в -10 после Испании вряд ли выдержит.
779
29 Августа 2021 в 19:14
Болезненный больно, а так очень бы хорошо.
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