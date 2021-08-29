Болельщик «Спартака» зовёт в команду Черышева

Российский полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев рассказал забавную историю, связанную с фанатом московского «Спартака».

Футболист поведал, что после приземления в столице России по прилёту в страну по случаю матчей сборной, к нему подошел болельщик «красно-белых» и пригласил в клуб. Однако, отметил футболист, предложений от москвичей он пока не получал.

Также Денис высказался о ближайших поединках национальной команды России в рамках квалификации на мундиаль 2022 года:

«Сейчас мысли только о победе», - сказал Черышев в видео пресс-службы сборной России.

Матч с Хорватией россияне проведут первого сентября. Это будет первое противостояние у руля команды для Валерия Карпина, ранее возглавлявшего «Ростов».