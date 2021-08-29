«Спартак» высмеял людей, вчера опубликовавших фото Кофрие в футболке «красно-белых»

Пресс-служба московского «Спартака» высмеяла авторов публикации в Интернете фотографий защитника Максимилиано Кофрие в футболке «красно-белых» до официального заявления о переходе.

В официальном клубном твиттер-аккаунте были опубликованы похожие снимки, а представители пресс-службы неординарно подписали публикацию. По их словам, официальные фото выглядят лучше.

Максимилиано Кофрие был представлен в качестве игрока спартаковцев сегодня. Он перешёл из стана бельгийского «Сент-Трёйдена», за него москвичи выложили три миллиона евро. Сам футболист поставил подпись под длительным соглашением, и взял в команде футболку с номером «3».