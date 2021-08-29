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Премьер-лига

«Спартак» высмеял людей, вчера опубликовавших фото Кофрие в футболке «красно-белых»

29 Августа 2021 • 17:38 Комментировать (2)

Пресс-служба московского «Спартака» высмеяла авторов публикации в Интернете фотографий защитника Максимилиано Кофрие в футболке «красно-белых» до официального заявления о переходе.

В официальном клубном твиттер-аккаунте были опубликованы похожие снимки, а представители пресс-службы неординарно подписали публикацию. По их словам, официальные фото выглядят лучше.

Максимилиано Кофрие был представлен в качестве игрока спартаковцев сегодня. Он перешёл из стана бельгийского «Сент-Трёйдена», за него москвичи выложили три миллиона евро. Сам футболист поставил подпись под длительным соглашением, и взял в команде футболку с номером «3».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сент-Трюйден Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021 Максимилиано Кофрие
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
K.karitch
29 Августа 2021 в 18:12
А что им остаётся? Игры нет, очков нет, зато Зарема есть...Но им не по чину её высмеивать. Остаётся глупо хихикать!
Crocodile
29 Августа 2021 в 17:56
вам таки известно значение слова "высмеяли"?
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