«Спартак» высмеял людей, вчера опубликовавших фото Кофрие в футболке «красно-белых»

Пресс-служба московского «Спартака» высмеяла авторов публикации в Интернете фотографий защитника Максимилиано Кофрие в футболке «красно-белых» до официального заявления о переходе.
В официальном клубном твиттер-аккаунте были опубликованы похожие снимки, а представители пресс-службы неординарно подписали публикацию. По их словам, официальные фото выглядят лучше.
Максимилиано Кофрие был представлен в качестве игрока спартаковцев сегодня. Он перешёл из стана бельгийского «Сент-Трёйдена», за него москвичи выложили три миллиона евро. Сам футболист поставил подпись под длительным соглашением, и взял в команде футболку с номером «3».
Снимками Кофрие в форме «Спартака» вас уже не удивить, но согласитесь, официальные фото всегда выглядят чуть лучше pic.twitter.com/iJCtauU1Cx— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 29, 2021