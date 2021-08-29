Руй Витория не принимал решения о трансфере Кофрие

В воскресенье «Спартак» представил новичка команды – бельгийского защитника Максимилиано Кофрие.

Возглавляющий пресс-службу «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал «Спорт-Экспрессу» о том, что решение об этом трансфере принималось руководителями клубами. Что касается главного тренера команды, то, по словам Зеленова, Руй Витория оценит Кофрие на ближайших тренировочных занятиях команды.

Добавим, что Максимилиано Кофрие способен играть как в центре, так и справа в обороне.

«Спартак» после шести туров Премьер-лиги России занимает десятое место в турнирной таблице с семью зачётными баллами в активе.