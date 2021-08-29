Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 346 Комментарии
Премьер-лига

​В «Спартаке» прокомментировали информацию о работе Камоцци спортивным директором

29 Августа 2021 • 15:32 Комментировать (1)

После резкого ухода Дмитрия Попова «Спартак» остаётся без спортивного директора. Ходили слухи, что эту роль будет исполнять Франко Камоцци, который ранее был советником владельца «красно-белых» Леонида Федуна.

Дмитрий Зеленов, который руководит пресс-службой «Спартака», высказался по поводу информации о Камоцци.

«Ни де-факто, ни де-юре названный вами господин не занимает в «Спартаке» никакой должности», - ответил Зеленов «Спорт-Экспрессу».

После шести туров чемпионата России «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице. Команда Руя Витории смогла набрать только 7 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Франко Камоцци Дмитрий Зеленов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Sanay
29 Августа 2021 в 17:27
А почему федунисты не пригласят на должность спортивного директора португальца Кампаса или немца Хюбнера успешно работавших в прежних клубах, а сейчас свободных???
СПАРТАКУ нужны лучшие профессионалы и игроки (на никчемных педророш, гусов тилей денег не жалко, а на тренеров с мировым именем и спортдиров жалко..Так г-н ФЕДУН?!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Августа
17:17 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» согласовал переход игрока «Утрехта»
15:58 · Россия. Премьер-лига
Руй Витория не принимал решения о трансфере Кофрие
15:46 · Россия. Премьер-лига
​Матч Россия – Хорватия станет тестовым в плане допуска фанатов
15:32 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» прокомментировали информацию о работе Камоцци спортивным директором 1
15:24 · Россия. Премьер-лига
​Влашич согласовал контракт с «Вест Хэмом»
14:57 · Россия. ФНЛ
«Ротор» ушёл от поражения в матче с «Томью», «Волгарь» - с «Енисеем»
14:36 · Россия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» близок к подписанию Влашича
14:28 · Россия. Премьер-лига
​Норманн сменит «Ростов» на клуб АПЛ
13:31 · Россия. Премьер-лига
​Слуцкий назвал щенка в честь Кварацхелии
12:24 · Россия. Премьер-лига
​«Вест Хэм» сделал предложение по Кралу, «Спартак» отказал
10:52 · Россия. Премьер-лига
​Новичок «Спартака» Кофрие: «Хочу помочь клубу стать чемпионом в год столетия» 8
10:19 · Россия. Премьер-лига
Кофрие стал игроком «Спартака» 4 официально
09:58 · Россия. ФНЛ
«СКА-Хабаровск» вдевятером вырвал победу в матче с «Кубанью»
28 Августа
23:25 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» нашёл замену Азмуну в Португалии 1
22:54 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» может отпустить Азмуна в «Лион»
Все новости
Рекомендуем
 