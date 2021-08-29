​В «Спартаке» прокомментировали информацию о работе Камоцци спортивным директором

После резкого ухода Дмитрия Попова «Спартак» остаётся без спортивного директора. Ходили слухи, что эту роль будет исполнять Франко Камоцци, который ранее был советником владельца «красно-белых» Леонида Федуна.
Дмитрий Зеленов, который руководит пресс-службой «Спартака», высказался по поводу информации о Камоцци.
«Ни де-факто, ни де-юре названный вами господин не занимает в «Спартаке» никакой должности», - ответил Зеленов «Спорт-Экспрессу».
После шести туров чемпионата России «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице. Команда Руя Витории смогла набрать только 7 очков.
СПАРТАКУ нужны лучшие профессионалы и игроки (на никчемных педророш, гусов тилей денег не жалко, а на тренеров с мировым именем и спортдиров жалко..Так г-н ФЕДУН?!