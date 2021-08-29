​Влашич согласовал контракт с «Вест Хэмом»

Никола Влашич близок к тому, чтобы переехать в Премьер-лигу Англии. Издание The Guardian в воскресенье сообщило о том, что «Вест Хэм» продвинулся в переговорах с ЦСКА по хорватскому футболисту. Инсайдер Николо Скира на своей страничке в «Твиттере» дополнил информацию.

По данным журналиста, Влашич уже согласовал контракт с «Вест Хэмом». Речь идёт о контракте на пять сезонов с зарплатой в 4 миллиона евро в год.

Сумма трансфера может составить примерно 30 миллионов евро. 15% от суммы получит прошлый клуб Николы Влашича – «Эвертон».

Напомним, что за ЦСКА Никола Влашич играет с лета 2018 года.